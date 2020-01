Preverjajo varnost pevmskega mostu

Goriška občina preverja varnost treh mostov. V prejšnjih dneh so se delavci odpravili na podgorsko »pašerelo«, ravnokar je v teku preverjanje na pevmskem mostu, v kratkem bo prišel na vrsto še ločniški most. Občinska uprava izvaja tovrstna preverjanja vsakih nekaj let, saj tako določajo zakonski predpisi; tokratno preverjanje so odredili pred nekaj meseci, tudi pod vtisom zrušitve mostu Morandi v Genovi. Prehod za pešce med Podgoro in Stražcami so zgradili v drugi polovici devetnajstega stoletja na zahtevo družine Ritter, ki je bila lastnica prvih industrijskih obratov v mestu. Med prvo svetovno vojno je bil most porušen; sedanjo »pašerelo« so zgradili v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, nakar je bila deležna raznih obnovitvenih posegov. Med preverjanjem, za katerega so poskrbeli v prejšnjih tednih, so izvedli nekaj vrtin in zatem pobrali nekaj vzorcev gradbenega materiala, ki ga bodo analizirali. Med preverjanjem je bila »pašerela« nekaj časa zaprta.

