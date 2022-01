Preverjajo vzrok ugrezanja zemlje v parku ob robu vasi

Deželna okoljska agencija Arpa se je lotila preverjanja vzrokov za nastanek dveh ugreznin v parku na koncu Ulice San Michele v Štandrežu. Na travnati površini je že dalj časa mogoče opaziti dva večja kroga z nekajmetrskim premerom, kjer je zemlja za kakih dvajset do trideset centimetrov ugreznjena. Poleg tega na obeh točkah rastejo razne vrste zaraščajočega plevela, medtem ko ostali del travnika, ki ga redno kosi in skupaj s parkom vzdržuje industrijski konzorcij, prekriva trava.

V petek dopoldne so v park pripeljali bager, s katerim so ob navzočnosti strokovnjakov iz agencije Arpa izkopali zemljo na območju obeh ugreznin. S kopačem so dosegli preko dva metra globine; v obeh primerih so izkopali v glavnem samo zemljo, pod eno izmed ugreznin so našli tudi nekaj na pol strohnelih lesnih kolov, kakršne običajno uporabljajo v vinogradih. Med izkopano zemljo ni bilo drugega posebnega materiala oz. odpadkov. Izvedenci agencije Arpa na prvi pogled niso ugotovili navzočnosti onesnažujočih snovi, sicer so opozorili, da je treba vzorce zemljine analizirati, šele zatem bo zadeva dokončno razčiščena.

Domačini se spominjajo, da je bil park urejen pred približno dvajsetimi leti. Takrat je bil po njihovih besedah podnevi na delu bager, ki je izkopal dve veliki luknji; bili sta tako globoki, da se je zapeljal v njiju in ga je bilo zatem komaj mogoče opaziti. Izkopano zemljo in gramoz so odpeljali s tovornjaki, s katerimi so po pričevanju krajanov ponoči pripeljali drug material, ga vsuli v izkopani jami in ga zatem prekrili s plastjo zemlje. Ker pred dvajsetimi leti še niso bili razširjeni mobilni telefoni s fotografskimi kamerami in ker nihče ni podvomil v delo podjetja, ki je urejalo park, nihče ni fotografiral bagra in tovornjakov pri delu.

Po odprtju je bil park, katerega lastnik je industrijski konzorcij, vedno redno vzdrževan; za košnjo je poskrbljeno, za praznjenje košev za odpadke tudi. Že kmalu po odprtju parka, ki ločuje vas od industrijske cone, so domačini začeli opažati, da se na dveh točkah, kjer sta bili izkopani jami, razrašča plevel različnih vrst, medtem ko trava ne raste. Po nekaj letih so opazili tudi, da se zemlja na obeh točkah ugreza, čeprav je bil ob ureditvi parka cel travnik lepo zravnan. Maja lanskega leta je Primorski dnevnik kot prvi poročal o zadevi; takrat so člani odbora Ekoštandrež z ugrezninama seznanili lokalne policiste, ki so si ogledali območje in pripravili zapisnik. Seznanjen je bil goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi. Po takratnem ogledu mestnih redarjev so na njihovem poveljstvu sprožili ustrezni postopek, v katerega je bila vključena deželna okoljska agencija Arpa. Kakšni bodo njeni nadaljnji koraki, bo jasno, ko bodo znani rezultati analiz včeraj izkopane zemljine.