Pri Ajdovščini rešujejo jamarja

V breznu Preporod pri Predmeji nad Ajdovščino je na jamarja med vračanje na površje padel kamen in ga poškodoval. Kolega je o tem obvestil Jamarsko reševalno službo, ki je sprožila reševanje poškodovanega jamarja, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja intervencije Igor Benko.

Trenutno je v in ob jami 22 jamarskih reševalcev iz treh reševalnih centrov, do poškodovanega se je spustila tudi zdravnica, ki je sicer tudi jamarska reševalka. Benko je povedal, da je zdravnica ocenila, da je zdravstveno stanje poškodovanega jamarja stabilno. Nad očesom ima hematom, dobil je infuzijo in čaka na prenos iz jame.

Težavo predstavljajo predvsem ožine v jami. Benko je povedal, da bodo morali pred dvigom poškodovanega jamarja razširiti vhod in dve ožini v jami, da bodo naredili prehod za reševalna nosila.

Nesreča se je zgodila ponoči na približno 150 metrih globine med vračanjem po raziskovanju jame. Padajoče kamenje je jamarju prebilo čelado in ga poškodovalo. Po poškodbi je preplezal sam še približno 30 metrov, nato pa ga je jamarski kolega ustavil in odhitel iz jame po pomoč.