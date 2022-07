Pri Bonetih trepetali celo noč

Ponoči so trepetali tudi pri Bonetih. Zadnji doljanski zaselek se nahaja en kilometer pod Novo vasjo, tako da so bili njegovi prebivalci nadvse zaskrbljeni, da bi se ob napovedani burji v nočnih urah požar med Opatjim selom in Kostanjevico na Krasu ponovno razplamtel.

Včeraj (v soboto) zvečer je doberdobski župan Fabio Vizintin prebivalce Bonetov (skupno v malem zaselku živi okrog deset ljudi) opozoril, naj bodo pripravljeni na morebitno evakuacijo. »Okrog enih ponoči je začela pihati burja, okrog štirih je bila nevihta z nekaj dežja, tako da smo se malo pomirili,« so nam povedali pri Bonetih. Iz Jamelj dodajajo, da so helikopterji že cel dan na delu. Vodo zajemajo sredi vasi, nekajkrat so zjutraj poleteli proti Sabličem, zatem so se usmerili čez Kremenjak proti žarišču na slovenski strani državne meje.