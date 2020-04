Pri EZTS GO tri novi razpisi za delovna mesta

Pri EZTS GO so v teh dneh objavili tri razpise za isto števil delovnih mest s polnim urnikom za določen čas, katerih rok za prijavo zapade 4. maja. Razpisali so eno mesto za uslužbenca za evropske projekte in tehničnega uslužbenca, oba v kategoriji D, ter za referenta za administracijo in računovodstvo (kategorija C).

Poleg takojšnje razpoložljivosti za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati imeti v vseh treh primerih odlično znanje italijanščine, uslužbenec za evropske projekte bo moral odlično obvladati tudi slovenščino in angleščino. V vseh teh primerih bodo morali kandidati tudi imeti vsaj 36 mesecev delovnih izkušenj, glede na profil, za katerega kandidirajo, pa seveda na ustreznem področju.

Na spletni strani EZTS GO, v razdelku Transparentna uprava - Natečaji so objavljeni vsi trije razpisi, tako v italijanščini kot slovenščini. Prijave za vsa tri delovna mesta morajo prispeti na EZTS GO do 12. ure v ponedeljek, 4. maja. Kandidati bodo morali vložiti ustrezno izpolnjen obrazec, ki je na voljo na spletni strani, svoj življenjepis v formatu Europass in fotokopijo osebnega dokumenta. Gradivo bodo morali poslati po elektronski pošti. Po poteku roka bodo pri EZTS GO preverili veljavnost vloženih prošenj. Seznam kandidatov, pripuščenih k razgovoru, bodo objavili na uradni spletni strani EZTS GO. Zaradi epidemije koronavirusa bo razgovor po presoji komisije, ki bo ocenjevala kandidate, opravljen preko videokonference. Komisija bo razgovoru dodelila največ dvajset točk, življenjepisu kandidata pa največ deset točk.