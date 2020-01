Pri Gabrjah zagledali kosmatinca

Na državni cesti št. 55 med Gabrjami in Rupo je v soboto v poznih popoldanskih urah opazil medveda, ki je prečkal cestišče. Moški je takoj zatem poklical na goriško kvesturo, naposled so se na kraj odpravili karabinjerji, ki so pred nekdanjo restavracijo Pri Tomažu avtomobiliste opozarjali, naj pazijo na morebitno navzočnost velike zveri. Medveda kasneje ni opazil več nihče, za sabo tudi ni pustil nobene sledi, zaradi česar ni mogoče s stoodstotno gotovostjo trditi, da se je v soboto res podil med Gabrjami in Rupo.

Kakorkoli, medvedje so v preteklih letih nekajkrat (res) obiskali goriško pokrajino. Maja 2015 so varnostne kamere trgovine Ikea v Vilešu posnele kosmatinca, ki se je sprehajal po parkirišču nakupovalnega središča, julija 2017 pa se je medved pojavil na Frankišču med Jamljami in Medjevasjo, kjer je obiskal krmišče za divjad in se ujel v lovsko fotopast.