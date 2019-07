Pri mami in babici je skrival raketomet, bombe in mačete

Na maminem in babičinem domu je skrival razno vojaško orožje; 64-milimetrski ročni raketomet jugoslovanske izdelave M80, ročno bombo tipa SRCM iz druge svetovne vojne, 37-milimetrsko topovsko granato italijanske izdelave, nemško ročno bombo, 63-centimetrski mačete, štiri zaboje za prenos raketometov in topovsko granato, za katero niso ugotovili, kje je bila proizvedena. Karabinjerji so zaradi posedovanja vojaškega orožja ovadili 29-letnega Goričana, ki je sicer ravnokar v hišnem priporu.

