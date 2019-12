Takoj po cestninski postaji pri Moščenicah je okrog trinajste ure zgorel tovornjak. Šofer, ki je bil namenjen proti Trstu, je uspel pravočasno izstopiti iz kabine, nakar so tovornjak zajeli ognjeni zublji. Na kraj so prihiteli tržiški gasilci, ki so požar pogasili; gmotna škoda je velika, saj je ogenj zajel ves tovornjak in ga popolnoma uničil. Med gašenjem je bila avtocesta nekaj časa zaprta, do zastoja je prišlo tudi na državni cesti, ki vodi s Sabličev proti avtocesti oz. Tržiču.