Pri nekdanjem grajskem šotoru dogodki že prihodnje leto?

Projekt prekvalifikacije območja nekdanjega lokala Bastione fiorito in grajskega šotora ob goriškem gradu stopa v operativno fazo. Občinska uprava je namreč pred kratkim sprejela izvedbeni načrt za prvi sklop del, ki so v glavnem pripravljalnega tipa. »Območje, ki je že več let zapuščeno, moramo s temi deli zavarovati. Velik del zidov namreč prekrivajo invazivne rastline, ki jih je nujno potrebno odstraniti. Poleg tega pa bo občina poskrbela za odstranitev starega šotora,« razlaga arhitekt Luigi Di Dato iz arhitekturnega biroja Di Dato & Meninno. »Na ta način začnemo vsaj z najnujnejšimi deli, katerim bodo sledili konkretnejši posegi za obnovo območja,« dodaja Di Dato. Začetni sklop del naj bi trajal približno dva meseca, osnovna vrednost naročila pa je 77.700 evrov. Občina bo razpisala javno naročilo, dela pa naj bi se vsaj začela do konca tekočega leta.

Kako bo območje zgledalo ob zaključku del razlaga župan Rodolfo Ziberna: »V kratkem bomo odstranili šotor, ki je tam "začasno" že približno 30 let. Območje bomo opremili z vsemi potrebnimi napeljavami za energijo, za zdaj ga ne bomo spet pokrili. Nadejamo se, da bi lahko že prihodnjo pomlad oz. poletje lahko tu prirejali dogodke na odprtem. Kar se tiče območja nekdanjega lokala Bastione fiorito pa bomo opravili nujne posege, kot so popravilo poda, luči in namestitev sistema zvočnega ojačevanja. Slednji, denimo, bo omogočal gostom lokala, da uživajo ob glasbi, vendar ne bo motil bližnjih sosedov.«