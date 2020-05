Pri Štandrežu trčili trije tovornjaki

Pri izvozu za štandreško tovorno postajališče družbe SDAG je danes okrog 18. ure prišlo do verižnega trčenja med tremi tovornjaki s tujo registrsko tablico, ki so bili po avtocesti A34 namenjeni v Slovenijo. Okoliščine nesreče še niso povsem jasne, vendar vse kaže, da je voznik prvega tovornjaka znižal hitrost, ker je pred sabo zagledal druga vozila, ki so v vrsti čakala na prehod državne meje s Slovenijo. Takoj zatem je prišlo do naleta dveh tovornih vozil, pri čemer še ni povsem jasno, ali sta za nesrečo soodgovorna oba šoferja ali samo voznik tretjega tovornjaka. V trčenju sta se dva šoferja k sreči le lažje poškodovala. Iz poškodovanih kabin so jima pomagali goriški gasilci, na kraj je priletel tudi helikopter reševalne službe, ki je zatem odletel brez novih potnikov.

Zaradi nesreče je bil promet na avtocesti A34 v smeri Slovenije nekaj časa oviran; tovornjake in avtomobile so prometni policisti preusmerjali na izvoz za tovorno postajališče, od koder so nadaljevali svojo pot preko štandreškega krožišča spet na avtocesto.