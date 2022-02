Pri števerjanski občini postavili polnilno postajo za električne avtomobile

Lučaj stran od števerjanske občinske hiše so v prejšnjih dneh postavili polnilno postajo za električne avtomobile. Podjetje Be charge, ki na državni ravni postavlja mrežo polnilnih postaj, jo je v Števerjanu postavilo v dogovoru z občino.»Dodelili smo jim prostor, nimamo pa nobenih dodatnih stroškov. Razvoj gre v smer električnih avtomobilov, zaradi česar je pomembno, da so občinske uprave v zgled,« pravi števerjanski podžupan Marjan Drufovka. Polnilna postaja je dostopna za uporabo preko spletne aplikacije, istočasno pa jo lahko uporabljata dva avtomobila.