Pričakujejo porast števila brezposelnih

Pričakovanja sindikalistov za leto 2021 niso najbolj rožnata. »Na žalost se bo število brezposelnih v goriški pokrajini v prvih šestih mesecih prihodnjega leta po vsej verjetnosti povečalo. Med letošnjim letom podjetja niso smela odslavljati svojih zaposlenih, vendar bo ukrep veljal le do konca marca 2021. Če se bo kriza, ki je posledica pandemije, še nadaljevala, bo kakorkoli moralo priti do odpuščanj, sploh se postavlja vprašanje, ali bodo vsa podjetja preživela. Nedvomno bo veliko odvisno od odločitev državne vlade; čemu bo namenjen denar iz "recovery funda"? Bodo z njim spodbudili gospodarski razvoj tudi v naših krajih?« Pokrajinski tajnik sindikata CGIL Thomas Casotto je pred začetkom novega leta upravičeno zaskrbljen. Skupaj s predstavniki sindikatov CISL in UIL so sindikalisti iz vrst CGIL konec novembra izračunali, da je v goriški pokrajini okrog 12.000 brezposelnih; med njimi je devet tisoč italijanskih državljanov, poleg katerih je brez dela še tri tisoč tujcev. Med brezposelnimi je nekaj več žensk kot moških. Nekateri so doma že leta; drugi so službo izgubili v zadnjih časih. Približno pet tisoč ljudi je odvisnih od socialne pomoči; okrog 3200 ljudi prejema mesečno nadomestilo za brezposelnost (Naspi), medtem ko se jih približno 1500 preživlja z državljanskim dohodkom. Da je bilo letošnje leto zelo hudo, potrjuje podatek, da so bili za krajša ali daljša obdobja na čakanju zaposleni kar 95 odstotkov obrtniških podjetij.