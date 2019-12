Pričarali božično vzdušje

Skrivnost božične noči je bila vezna nit včerajšnjega tradicionalnega koncerta v goriški stolni cerkvi. Dogodek na praznik svetega Štefana prirejata Združenje cerkvenih pevskih zborov iz Gorice in Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel v sodelovanju z Zvezo slovenske katoliške prosvete. Raznoliko glasbeno popoldne so številnim poslušalcem (cerkev je bila polna, tako da je marsikdo stoje sledil koncertu) predstavili Mešani pevski zbor Pevma - Jazbine, Dekliška vokalna skupina Emil Komel in Mladinski pevski zbor Emil Komel ter učenci glasbene šole Emil Komel. Po uvodu mešanega zbora Pevma-Jazbine, ki je zapel pod vodstvom Zdravka Klanjščka, je Silvan Zavadlav prebral govor Mirka Butkoviča, ki je žal zbolel. Izpostavil je »božično veselje«, ki ga dobro izražamo tudi preko pesmi in glasbe. Citiral je papeža Benedikta, ki je pisal, da »kjer človek hvali Boga, beseda sama ne zadošča. Zato nam glasba pride na pomoč, da na drugačen način razumemo veliko skrivnost učlovečenja.«