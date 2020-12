Pričarali so božično vzdušje

Na Trgu Svobode v Števerjanu so sinoči občinski upravitelji prižgali luči na božični jelki in tako simbolično popeljali vas v praznični čas. Zaradi izrednih zdravstvenih razmer, ki onemogočajo zbiranje ljudi, so se prižiga udeležili samo števerjanski občinski svetniki in predstavniki obeh vaških kulturnih društev. Zaželeli so si vesele praznike in srečo v novem letu. Božične okraske iz lesa, ki jih je priskrbel Drago Zontar, so otroci vaške osnovne šole in vrtca okrasili pod mentorstvom učiteljice Andrejke Hlede.

Predstavniki števerjanske občinske uprave vsako leto v božičnem obdobju obiščejo na domu vaščane, ki so starejši od 90 let. Letos jim bodo voščila izrekli po telefonu, darila zanje pa bodo sorodniki lahko dvignili na občini.