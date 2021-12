Pričarali vzdušje božične noči

Uveljavljeni mladi pevci, izkušeni solisti in uigran orkester so bili sestavni členi uspešnega božičnega koncerta, ki je v nedeljo pod večer potekal v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Vsakoletno prireditev, ki jo organizira center Bratuž, so letos naslovili Dete iz raja. Pod vodstvom dirigenta Davida Bandlja so se publiki predstavili člani Mešanega mladinskega zbora Emil Komel, orkester Ars Atelier ter solisti Alessandra Schettino (sopran), Bernarda Fink (alt), Vladimir Čadež (tenor) in Marcos Fink (basbariton).

Na nekaj več kot enournem koncertu je publika prisluhnila pretežno slovenskim avtorskim božičnim pesmim iz 19. in 20. stoletja. Skoraj vse je priredil oz. orkestriral goriški skladatelj Patrick Quaggiato. Slišati je tako bilo prave »klasike« slovenskih božičnih napevov, kot so Angelsko petje (Leopold Cvek), Pastirci kam hitite (Andrej Vavken), Rajske strune (Valentin Štolcer), Božična noč (Mirko Rener) in še marsikatero drugo pesem. Mešani mladinski pevski zbor Komel je a cappella zapel še srednjeveška napeva Angelus ad virginem in Gaudete. V latinščini je zazvenela tudi skladba Transeamus usque ad Betlehem. Po svetovno znani Adeste fideles, ki jo je orkestriral in priredil David Bandelj, se je uradno zaključil program. Ploskanje nabito polne dvorane pa je izvajalce prepričalo, da so spet ponudili v poslušanje skladbo Zveličar nam je rojen zdaj (Gregor Rihar), nato pa še zimzeleno Sveto noč.