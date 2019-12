Prihaja informativna služba o ugodnostih za občane

Upokojencem in vsem ostalim kategorijam občanov so glede na dohodkovni količnik Isee na voljo marsikatere storitve in ugodnosti, o katerih pa se včasih ve premalo. Da bi ljudi, ki imajo pravico do le-teh, seznanili z možnostmi, ki jih imajo, so se pri sindikatu Fnp Cisl odločili za odprtje dveh služb, začenši s 14. januarjem. Pri službah bodo ljudje našli vse informacije o ugodnostih in postopkih, preko katerih se zanje lahko zaprosi. Službi bosta na voljo v Manzonijevi ulici 5 v Gorici ob torkih in četrtkih od 10. do 12. ure, v Krminu pa v Ulici Udine 17 ob sredah.

»Zgodilo se je, da zaradi pomanjkanja vlog so nekatere občine morale vrniti sredstva, ki so bila namenjena ugodnostim za upravičence. Nočemo, da bi se to ponovilo, zaradi tega želimo pomagati ljudem, ki imajo pravico do teh prispevkov, da zanje zvejo. Včasih je med ljudmi nekaj sramežljivosti, sramu: nudili jim bomo prijazno besedo in zaseben pogovor, da se bodo počutili varne in sprejete,« je povedala Carmen Russian, organizacijska tajnica sindikata upokojencev Fnp Cisl za Trst in Gorico. Med ugodnostmi, za katere ponujajo informacije, so pomoč pri plačilu računov za elektriko, plin in vodo, prispevki ob rojstvu novorojenčkov, subvencije za stanovanjske najemnine, pomoč za nakup šolskih knjig, štipendije itd.