Prihaja še osem milijonov

Nabito poln parter Verdijevega gledališča je v petek bil otipliv dokaz velikega pričakovanja obeh Goric za priložnost, ki se jima ponuja z Evropsko prestolnico kulture 2025. Prvo njeno javno predstavitev so izpeljali na pobudo Zavoda GO!2025 in Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), dveh ustanov, ki bosta na slovenski in italijanski strani usklajevali priprave in programe jubilejnega leta čezmejne kulture.

Na srečanju so med drugim povedali, da EZTS bo v okviru evropskega programa Interreg 2021-27 razpolagal z 8,2 milijona evrov sredstev za dodatne projekte poleg kulturno-umetniških, ki so opredeljeni v prijavni knjigi. Kot je pojasnila direktorica Romina Kocina, bodo to »mali projekti« v posamični vrednosti do največ 200 tisoč evrov in s trajanjem do 24 mesecev. Nekaj idej že imajo na primer na področju povezovalnih poti, turistične infrastrukture, posodabljanja muzejske ponudbe in podobno, druge še zbirajo. Sredstva bodo delili preko razpisov vsaj enkrat do dvakrat letno tja do leta 2026, na katere se bodo seveda lahko prijavili predlagatelji s celotnega območja Interreg.