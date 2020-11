Prihodnje leto parkirna hiša

Prihodnje leto bo Gorica dobila parkirno hišo. Kot so določili pred več kot enim desetletjem, jo bodo postavili na ploščadi v Manzonijevi ulici, kjer je danes parkiranje brezplačno. Prvotni načrti, ki segajo v čas Romolijevega županovanja in se niso uresničili, so predvidevali gradnjo večjega objekta s štirimi etažami, naposled pa se je uprava Rodolfa Ziberne odločila za dvonadstropen objekt, ki ga bo mogoče v prihodnosti, če se bo izkazala potreba, nadgraditi.

Končni načrt parkirne hiše v Manzonijevi ulici je včeraj sprejel goriški občinski odbor na predlog Arianne Bellan, ki je v upravi pristojna za javna gradbena dela. V kratkem bosta sledili odobritev izvedbenega načrta in objava razpisa za izbiro izvajalca del, nakar bodo zabrneli stroji. »Dela se bodo začela – in predvidoma tudi zaključila – v letu 2021,« napoveduje Bellanova.

V dvonadstropnem parkirišču v Manzonijevi ulici bo skupno na voljo 225 plačljivih parkirnih mest. Del le-teh bo na voljo abonentom. V pritličju bo lahko parkiralo 115 avtomobilov, od teh bo šest invalidskih, in 17 motornih koles, medtem ko bo v prvem nadstropju 110 parkirnih prostorov za avtomobile.