Prihodnje leto začetek gradnje krožišča

Podjetje FVG Strade ravnokar zaključuje s pripravo dokončnega načrta za izgradnjo novega krožišče na državni cesti 56 Bis med Štandrežem in Sovodnjami; ko se bo načrtovanje zaključilo, bo goriška občina izvedla javno dražbo za izbiro izvajalca del, nakar bodo gradbeni stroji predvidoma zabrneli pred koncem prihodnjega leta. V okviru načrta goriška občina namerava poskrbeti tudi za preverjanje nosilnosti nadvoza nad državno cesto 56 Bis, v katerega je avgusta 2019 trčil tovornjak komunalnega podjetja Isontina ambiente. V trčenju je umrl njegov voznik.»V prejšnjih mesecih smo ažurirali preliminarni načrt za novo krožišče, pri čemer smo dvignili s 680.000 na en milijon evrov znesek, ki bo potreben za izvedbo gradbenih del. Povečanje finančne dotacije je posledica posodobitve deželnega cenika gradbenih del, poleg tega smo ugotovili, da bodo stroški za premik napeljav nekoliko višji,« pravi vodja tehničnega urada goriške občine Alessandro De Luisa in pojasnjuje, da bo podjetje FVG Strade v kratkem izdelalo dokončni načrt. Takoj zatem bo goriška občina morala poskrbeti za razlastitev nekaj manjših delov okoliških zemljišč in za izvedbo javne draže, s katero bo izbrala podjetje, ki bo uresničilo projekt. Če ne bo večjih zapletov, se bodo gradbena dela začela prihodnje leto. Med deli cesta predvidoma ne bo popolnoma zaprta za promet.