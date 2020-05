Prijatelji obnavljajo klic na pomoč

Svojci in prijatelji še vedno pogrešajo 62-letnega Roberta Vola, ki je že več kot dva meseca od tega izginil neznano kam. Volo, letnik 1957, doma v Fari, je 27. februarja ob 7.30 odšel z doma s svojim avtomobilom. Čakali so ga na službenem mestu v Vidmu, vendar tja ni nikoli prispel.

Po alarmu, ki so ga sprožili svojci, so se začele preiskave, ki so jih najprej vodili karabinjerji iz Gradišča, nato pa se je sprožil protokol za iskanje pogrešanih, ki ga vodi goriška prefektura. Po približno enem tednu iskanja so preiskovalci našli Robertov avtomobil tip Fiat 500 L na parkirišču pod Krminsko goro. Iskanje se je nato osredotočilo na tisto območje. Po vsej verjetnosti je Volo imel s sabo mobilni telefon: sledenje telefona je pokazalo, da je Volo bil na območju, ki gre od Jenkovega do Medane, severno pa skoraj do Kožbane. Obstaja torej možnost, da je Volo prečkal mejo pri Jenkovem in hodil po območju slovenskih Brd. Kdor ga dobro pozna, pravi, da je Volo strasten sprehajalec in zelo dober poznavalec območja, kjer so zadnjič trasirali njegov telefon.Roberto Volo je suhe postave, visok 175 centimetrov, ima kratke sive lase in rjave oči. Na levem ušesu nosi uhan, ponavadi ima na sebi tudi verižico in več prstanov. Ko je odšel od doma, je bil oblečen v kavbojke in športna oblačila ter športne čevlje znamke Salomon. Svojci in prijatelji, med katerimi je tudi veliko Slovencev iz Italije, pozivajo vse, ki so ga mogoče videli na omenjenih območjih, tudi v Sloveniji, naj nemudoma obvestijo italijansko ali slovensko policijo. Volo slovenskega jezika sicer ne obvlada, dobro pa pozna kraje ob meji, saj je hoja med njegovimi konjički, poudarjajo njegovi prijatelji.