Prijav na praktični del ne sprejemajo

V novi vladni uredbi med drugim piše, da bo vlada v primeru zaostritve razmer, povezanih s covidom-19, prepovedala izvajanje praktičnega dela vozniških izpitov, kot se je med drugim že zgodilo spomladi. V goriškem uradu za promet so v pričakovanju na nadaljnja navodila iz Rima že v ponedeljek zamrznili sprejemanje prijav na praktični del vozniških izpitov. Ukrep velja za pridobitev vozniškega dovoljenja za vožnjo tako avtomobilov kot tudi motornih koles in motorjev, saj mora v primeru dvokolesnih vozil kandidatu, ki opravlja izpit, slediti vozilo, v katerem sta spremljevalec in član izpitne komisije. Ker v avtomobilih ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje, so spomladi prepovedali preizkuse praktičnega znanja, ki so potrebni za pridobitev vozniškega dovoljenja za vožnjo tako avtomobilov kot motorjev in motornih koles. Če bo število okužb še naraščalo, bo v prihodnjih tednih prepoved spet stopila v veljavo. V tem primeru bo vlada podaljšala veljavnost začasnih dovoljenj za vožnjo motornih koles, motorjev in avtomobilov (v ital. »foglio rosa«), ki bi drugače zapadla, ne da bi kandidati uspeli opraviti praktičnega dela vozniškega izpita.

