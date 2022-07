Novogoriški policisti so prijeli 19-letna tatova, ki imata na vesti serijo vlomov in tatvin na območju Nove Gorice in Solkana. Kljub njuni mladosti sta bila v preteklosti že obravnavana za različna premoženjska kazniva dejanja. Policija je oba kazensko ovadila na okrožno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine.

Novogoriška policijska uprava je bila v sredo zjutraj obveščena o skupno devetih vlomnih tatvinah oziroma poskusih vloma v prodajalne, gostinske lokale in druge poslovne prostore v objekte na območju Nove Gorice in Solkana. Policisti so takoj po prijavah opravili preiskave ter zavarovali in pregledali okolico. O kaznivih dejanjih je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe, prav tako so bili zavarovani posnetki posameznih varnostnih kamer. Prav s pomočjo slednjih so na posnetkih prepoznali dva osumljenca kaznivih dejanj, oba stara 19 let in sta z območja novogoriške mestne občine. »Ker so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da sta osumljenca izvršila pet kaznivih dejanj velike tatvine, v petih primerih pa je ostalo pri poskusu storitve kaznivega dejanja velike tatvine, so ju policisti v ponedeljek dopoldne prijeli in jima skladno z določili Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost ter z obema opravili zaslišanje v policijskih prostorih,« pojasnjuje Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi na novogoriški policijski upravi.

V nadaljevanju so policisti pri enem od osumljencev na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo. Ugotovili so, da sta si mladeniča med vlomi prilastila dva prenosna računalnika Dell in Asus, ročno prenosno blagajno črne barve z blagajniškim minimumom in skupno okoli 500 evrov gotovine. Ob vlamljanju sta na objektih povzročila tudi materialno škodo. Policisti opozarjajo občane naj upoštevajo osnovne zaščitne ukrepe ter da naj v primeru vlomov takoj pokličejo na njihovo interventno številko 113. Do prihoda policistov naj ne prijemajo ničesar, saj bodo tako ohranili morebitne sledi, ki bi lahko pripeljale do storilcev.