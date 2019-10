Prijeli tatu izvenkrmnih motorjev

Prevažal je devet izvenkrmnih motorjev, ko so ga vprašali, kje jih je našel, pa ni znal prepričljivo odgovoriti. Zato so 44-letnemu tujemu državljanu, ki se je v četrtek ponoči vozil v bližini kopališča Marina Nova, tržiški karabinjerji zasegli tovor, nato pa so ga na podlagi zbranih informacij aretirali zaradi prikrivanja ukradenega blaga.

D.V., državljan Litve, je upravljal avtodom z litovskimi registrskimi tablicami, ko mu je v Ulici Bagni ob 4.30 prekrižala načrte patrulja karabinjerjev. Med preiskavo avtodoma so karabinjerji našli devet motorjev; v notranjosti vozila so odkrili tudi vlomilsko orodje in klešče. Stekla so preverjanja, karabinjerji pa so kmalu ugotovili, da so vse motorje izmaknili taisto noč s sedežev navtičnih društev v Ulici dell’Agraria. Skupna vrednost ukradenega blaga znaša več tisoč evrov. Izbrani so bili po vsej verjetnosti zato, ker so po velikosti in moči precej skromni, zaradi tega pa jih je laže odstraniti in jih hitro prodati, zlasti na tržiščih Vzhodne Evrope.