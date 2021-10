Primanjkuje šoferjev tovornjakov

Voznikov tovornjakov ne primanjkuje samo v Veliki Britaniji, kjer so se v prejšnjih tednih imeli velik težave pri dostavi goriva bencinskim črpalkam. Tudi na Goriškem in sploh v Furlaniji - Julijski krajini imajo prevozniška podjetja velike težave pri zaposlovanju osebja, saj se mladi neradi odločajo za šoferski poklic, medtem ko po novem tuji državljani raje iščejo zaposlitev v svojih matičnih državah.

»V Italiji primanjkuje vsaj 20.000 voznikov tovornjakov,« pojasnjuje Saša Čulev, goriški pokrajinski sekretar sindikata Filt Cgil in poudarja, da je bil šoferski poklic pred tridesetimi, štiridesetimi leti dobro plačan. »Danes ni več tako, zaradi česar se vse manj mladih odloči, da sede za volan tovornjaka in je po več dni daleč od doma. Ko se je Evropska unija razširila proti Vzhodu, so prevozniška podjetja začela zaposlovati tamkajšnje šoferje. Najprej so jih iskala v Sloveniji, zatem v Hrvaški, Madžarski, Romuniji ... Danes so se plače povišale tudi v večini izmed teh držav, tako da vozniki tovornjakov raje iščejo delo doma,« pravi Čučev in pojasnjuje, da so prevozniška podjetja iz naše dežele pripravljena poravnati stroške za usposabljanje novih voznikov, samo da bi jih čim prej našla. »Za vozniško dovoljenje gre okrog 3000 evrov,« pristavlja.