Primeri kožnega raka rastejo

V tržiški bolnišnici so odprli ambulanto za digitalno mapiranje kožnih znamenj, ki je izredno pomembno za spremljanje tveganja za nastanek kožnega raka. Njegova razširjenost je v naših krajih nad državnim povprečjem. Melanom sicer ne spada med najpogostejše vrste raka, vendar se njegova incidenca viša najhitreje med vsemi rakastimi obolenji. Med včerajšnjim odprtjem nove ambulante, na katerem sta bila med drugim prisotna tržiška županja Anna Cisint in direktor zdravstvenega podjetja za Goriško in Tržaško Asugi Antonio Poggiana, so povedali, da na 100.000 prebivalcev odkrijejo približno šestdeset primerov melanoma, pri čemer so izpostavili, da je za uspešno zdravljenje odločilnega pomena čim zgodnejše odkritje.

Nova ambulanta bo delovala v prvem nadstropju poslopja A. Odprta bo trikrat na teden, ob ponedeljkih, torkih in sredah med 8. in 14.45. Posege na področju plastične kirurgije bodo izvedli 6. decembra v kirurški sobi v prvem nadstropju poslopja C. V dermatološki ambulanti bodo posebno pozornost namenjali preventivnim dermatološkim pregledom; svetujejo jih vsem, ki imajo v družini primere melanoma. Nevarnostni dejavniki za nastanek melanoma so večje število kožnih znamenj na telesu, netipična znamenja večja kot 6 milimetrov z nepravilnimi robovi in neenakomerno pigmentacijo, prirojena znamenja, preboleli kožni rak in izpostavljenost UV-žarkom. Dermatologi opozarjajo, da so zelo nevarni intenzivno sončenje med dopustom in sončne opekline.