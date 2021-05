Primestni rajoni z novimi zabojniki

V goriški občini se postopno začenja uvajanje novih zabojnikov za suhe odpadke, ki so opremljeni z identifikacijsko kodo; podjetje Isontina ambiente jih je v prejšnjih dneh začelo dostavljati na dom prebivalcem Ločnika, Štandreža, Podgore, Oslavja in Štmavra.Ob dostavi zabojnika vsakemu uporabniku dodelijo kodo, ki jo bodo smetarji z ustreznim odčitalcem vsakič odčitali in s tem zabeležili odvoz odpadkov. Občani lahko v zabojnike dajo suhe odpadke v vrečkah ali brez njih. Poleg zabojnikov z rumeno posodo delijo tudi zabojnike z belim pokrovom, ki so namenjeni papirju in lepenki, vrečke za plastiko, pločevinke in organske odpadke; na območju, kjer je predvidena vidna dvojezičnost, bodo uporabniki prejeli tudi informativni letak v slovenščini in italijanščini.

