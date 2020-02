Pripravljajo se na zaporo Prvomajske ulice

Na križišču med deželno cesto št. 55 in Jakilovo ulico v Rupi so se začela pripravljalna dela, ki so povezana z nadaljevanjem gradnje kanalizacije na ozemlju sovodenjske občine. Podjetje ICI Coop, ki ga je družba Irisacqua imenovala za izvajalca, za zdaj še ne bo polagalo cevi, s katerimi bodo rupensko kanalizacijo povezali z novozgrajenim omrežjem, bo pa vzpostavilo pogoje za postavitev semaforja; le-ta bo predvidoma od 9. marca urejal promet na križišču med Ulico Polje, ki s Peči vodi v Rupo, in deželno cesto oz. Ulico Bratov Rusjan. »Pripravljalna dela v Rupi, zaradi katerih promet poteka izmenično enosmerno, bodo trajala le nekaj dni. Dela so povezana z novo prometno ureditvijo, ki bo na območju sovodenjske občine veljala od trenutka, ko bo Prvomajsko ulico zasedlo gradbišče: do zapore naj bi predvidoma prišlo 9. marca,« je za Primorski dnevnik včeraj povedal vodja tehničnega urada Občine Sovodnje, Paolo Nonino. Gradnja kanalizacije na odseku Prvomajske ulice med telovadnico in »mejo« z goriško občino bo v sovodenjski občini terjala korenite spremembe prometnega režima. Razne omejitve nameravata občinska uprava in družba Irisacqua občanom podrobno prikazati na javnem srečanju, ki naj bi potekalo v ponedeljek, 2. marca, v dvorani Zadružne kraške banke v Sovodnjah. Raba pogojnika je nujna, saj bodo morali v primeru podaljšanja izrednih ukrepov za zajezitev širitve koronavirusa, ki trenutno veljajo do 1. marca, dogodek preložiti.