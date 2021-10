Dati od sebe, kar je najboljše, da bi bili pripravljeni služiti. To je smisel skavtstva, ki preveva tudi goriške skavte, ki so v soboto obhajali 75-letnico prvih zaobljub. 13. oktobra 1946 je namreč priseglo prvih sedem goriških (italijanskih) skavtov, čeprav prvi zametki goriškega skavtstva segajo v 20. leta prejšnjega stoletja, vendar ga je fašizem potem prepovedal, tako da je razmah doživelo šele po drugi svetovni vojni.

Goriški skavtski praznik se je začel v prvih popoldanskih urah, ko so na Travniku dvignili zastave – ob italijanski in evropski so plapolale še zastave krajevnih skavtskih združenj, med temi tudi Slovenske zamejske skavtske organizacije, ki je bila s svojimi člani tudi prisotna na trgu. Sledil je zbor z uvodnimi pozdravi predstavnika skavtov iz Tržiča Giannija Rasperja, ki je poudaril pripravljenost k služenju, in goriške občinske odbornice Marilene Bernobich, ki je ob omembi pozornosti občinske uprave do mladih včerajšnji dogodek označila za odlično priložnost, da se poudarijo pojmi, kot so soudeležba in čut odgovornosti ter pot osebne rasti in usposabljanja, ki jo predstavlja skavtstvo.

Slovenski pozdrav sta prinesla Mauro Leban v imenu SZSO in Peter Lovšin v imenu Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov iz Slovenije. Prvi je opozoril, kako je skupno praznovanje najboljši način, da se izkaže bratstvo, drugi pa je poudaril, kako so skavti iz Slovenije dobili navdih za začetek delovanja prav pri goriških slovenskih skavtih. Danes je v Sloveniji okoli 5500 skavtov, skozi organizacijo pa je v zadnjih desetletjih šlo okoli 30.000 mladih. Za odgovornega za Goriško pri zvezi italijanskih katoliških skavtov Agesci Andreo Ingallatija pa je bil sobotni dan praznik ob obnovitvi dejavnosti. Pozdravom so sledile igre za volčiče in izvidnike po mestu, v poznih popoldanskih urah pa je bil predviden ponoven zbor na Travniku in maša v cerkvi sv. Ignacija, zvečer pa spust zastav.

Omeniti velja, da so v Raštelu priredili tudi razstavo skavtskih krojev, oznak, priročnikov in drugega gradiva, ki priča o 75-letni zgodovini skavtov v Gorici, pri čemer sta dve izložbi posvečeni delovanju SZSO.