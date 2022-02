Prispevek za programe občinskih jasli

Skoraj pol milijona, točneje 491.880 evrov. Toliko znašajo finančna sredstva, s katerimi bo goriška občina lahko pomagala družinam z znižanjem cen programov občinskih jasli. Dežela Furlanija - Julijska krajina je Občini Gorica namenila deželna in evropska denarna sredstva, s katerimi bo občina lahko znižala strošek, ki ga morajo družine vsak mesec poravnati za malčke v jaslih.V goriški občini bodo lahko družine prosile za subvencijo za jasli s slovenskim učnim jezikom Tika Taka (Ulica Rocca) ter za jasli z italijanskim učnim jezikom Incantatempo (Drevored Virgilio) in Scoprire e giocare (Fabianijeva ulica). Znižane cene programov bodo družine lahko koristile tudi v zasebnih ustanovah, ki imajo konvencijo z občino: te so jasli Il giardino incantato (Ulica Pasubio), Bimbincittà (Verdijev korzo) in Pika Poka (Drevored Colombo).

Družine bodo lahko zaprosile za prispevek z vlogo, ki jo je treba oddati preko deželnega spletnega portala v razdelku Politiche per la famiglia. Družine z enim otrokom bodo prejele 250 evrov mesečno, družine z dvema otrokoma ali več pa po 450 evrov za vsakega otroka. Maksimalna možna vsota je seveda mesečna cena programa v jaslih. Za koriščenje prispevkov bodo morale družine tudi dokazati, da njihov kazalnik Isee ne presega 50.000 evrov. Za vpis v občinske jasli je treba letos mesečno odšteti od 173 evrov (za družine, katerih kazalnik Isee ne presega 10.000 evrov) do največ 442 evrov (za družine s kazalnikom Isee nad 25 tisoč evri).