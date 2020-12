Prispevki za športna društva

Goriška občina je tudi letos dodelila prispevke športnim društvom, ki delujejo na njenem območju. Med temi je tudi nekaj slovenskih društev. Skupno je občina športnemu delovanju namenila 53.000 evrov, vsakemu subjektu pa je denar dodelila na podlagi vnaprej določenih kriterijev – med prvimi je število društvenih članov. Prispevki se nanašajo na sezono 2019-2020, občina pa je društvom skušala pomagati tudi v luči letošnjih razmer s koronavirusom, ki so močno ohromile njihovo delovanje.»Letos je izredno leto, zaradi česar smo se potrudili, da smo zadovoljili skoraj vse prošnje. Društva so namreč imela nepredvidene stroške za prilagoditev delovanja smernicam za zajezitev koronavirusa, po drugi strani pa je njihovo delovanje v glavnem zamrznjeno. To pomeni, da otroci ne obiskujejo več športnih dejavnosti, njihovi starši torej ne plačujejo šolnine, kar dodatno oškoduje finančno sliko društev,« razlaga goriški podžupan Stefano Ceretta, ki je v občinski upravi odgovoren tudi za športne dejavnosti.

Prošnje, ki so jih letos prejeli, so kot omenjeno razvrstili na podlagi kriterijev in vsakemu društvu dodelili določeno število točk. Te so bile osnova za višino prispevka, ki so ga morali nato še prilagoditi dejansko razpoložljivim sredstvom. »Da bi dodelili prispevke na podlagi vseh dodeljenih točk, bi morali 53.000 evrom pristaviti še približno 25.000 evrov, kar ni bilo mogoče. Kljub vsemu smo letos skupno dodelili približno 13.000 evrov več kot lani,« razlaga podžupan Stefano Ceretta.

Med slovenskimi društvi so prispevek prejeli športno združenje Dom (1.337,54 evra), OK Val (1.170,35 evra), Mavrica (1.170,35 evra), Slovensko planinsko društvo Gorica (1.337,54 evra), Kajak klub Šilec (1.170,35 evra), Naš prapor (501,58 evra) in Juventina (1.337,54 evra). Prispevek je prejelo tudi plesno društvo Movartex (1.504,73 evra), ki ga vodi goriška Slovenka Nika Bagon. Skupno je občina namenila prispevek skupno 42 društvom.