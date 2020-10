Prizadet sektor v razvoju

V Gorici in tudi drugod po pokrajini so v zadnjih letih odprli številne fitnese, v katerih ponujajo razne vrste skupinskih in individualnih vadb. Na tečaje pilatesa, zumbe, joge in treninge najrazličnejših drugih vadb zahaja vedno več Goričanov vseh starosti, ki si želijo gibanja in druženja. Podoben razcvet so doživele tudi plesne šole; v mestu in bližnji okolici jih deluje kakih deset. Med rekreativci je še vedno zelo priljubljeno plavanje; med lanskim letom so v goriškem in tržaškem bazenu našteli 300.000 obiskov. Z vsemi omenjenimi rekreacijskimi dejavnostmi si služijo kruh številni vaditelji in trenerji, ki so se včeraj polnoštevilno zbrali na goriškem Travniku, da bi izrazili svoje nestrinjanje z vsebino zadnje vladne uredbe, na podlagi katere so morali prekiniti svoje dejavnosti. Na trgu se je zbralo preko tristo ljudi; poleg trenerjev in vaditeljev je bilo veliko mladih, saj je prepoved športnih dejavnosti zelo prizadela ravno mladino.