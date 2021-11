Prodaja goriva spet upada

Po lanskem porastu prodaje pogonskih goriv, ki je bil posledica mejnih zapor zaradi pandemije, črpalkarji ponovno bijejo plat zvona. Do poletja so poslovali kolikor toliko uspešno; potem ko se je s koncem maja znižal deželni popust na bencinu in dizlu, pa je prodaja ponovno začela upadati. Goriški črpalkarji upajo, da bodo deželni upravitelji uresničili svoje obljube o višjem popustu v obmejnih krajih, ki bi omogočil, da bi bile cene pogonskih goriv izenačene s slovenskimi.

Do maja je popust v obmejnih krajih znašal 29 centov za bencin in 20 za dizel, s prvim junijem se je znižal na 21 centov za bencin in 14 centov za dizel. Cena dizla v ponedeljek na raznih črpalkah v Novi Gorici in Vrtojbi znašala od 1,471 do 1,529 evra na liter, medtem ko je bilo treba za liter bencina odšteti od 1,358 do 1,424 evra. Na goriških črpalkah je liter dizla stal od 1,539 do 1,819 evra, liter bencina pa od 1,579 do 1,929 evra. Če v Gorici izberemo črpalko z najbolj nizkimi cenami, bomo s popustom dosegli skoraj isto ceno kot v Sloveniji, kar se tiče dizla, medtem ko je goriška cena bencina kljub popustu še vedno nekonkurenčna.