Prodaja nepremičnin na Goriškem poskočila za 45 odstotkov

V goriški pokrajini se je v letu 2021, v primerjavi z letom prej, število nepremičninskih kupoprodaj povečalo za 45 odstotkov. Podatek izhaja iz poročila opazovalnice OMI (Osservatorio del mercato immobiliare), v katerem se zbirajo podatki Agencije za javne prihodke. »Gre za velik porast, vendar je treba razumeti tudi ozadje tega podatka,« pravi Pierluigi Sardelli, pokrajinski predsednik državne nepremičninske zveze FIAIP. Sardelli namiguje na dejstvo, da je porast lahko zelo izrazit, a če startamo z nizkega ali ničnega števila kupoprodaj (kar velja za posamezne vasi), je zlahka dosegljiv. V letu 2020 je bil nekaj mesecev nepremičninski trg – kot vse ostalo – zamrznjen, kar tudi ima svoj vpliv. Ob tem je treba upoštevati razlike na pokrajinski ravni. »Porast je bil zelo izrazit, tudi višji od 45 odstotkov, predvsem na Tržiškem, recimo od Zagraja dalje. Kljub temu smo pozitivni znak zabeležili tudi v Gorici,« pravi Sardelli.

Kupci, nadaljuje nepremičninski agent, po izkušnji popolnega zaprtja zaradi pandemije večinoma iščejo večje hiše in, če je le mogoče, s terasami ali vrtom, predvsem izven mesta. »Porastu kupoprodaj botrujejo tudi še vedno nizke obrestne mere, čeprav se začenja govoriti, da se bodo povišale,« pravi Sardelli in omenja tudi olajšave in subvencije za mlade pare, ki dodatno spodbujajo nepremičninski trg. »Nizke obrestne mere, nizke cene stanovanj, davčne olajšave, želja po lastnem stanovanju, ki je itak od vedno v italijanskem DNK-ju ... Povrh tega pa smo v zadnjih dveh letih tudi utrpeli izkušnjo covida. Vse to gotovo pripomore k večjemu številu prodaj,« poudarja Sardelli.

Ob posameznikih, parih in družinah, ki kupujejo stanovanja in hiše, je v Gorici, za razliko od Tržiča, tudi precej »špekulativnih« nakupov. »Kdor si to lahko privošči, kupi majhna stanovanja in jih nato oddaja v najem. Čisti dobiček je približno 10-odstoten, kar je zelo dober podatek za morebitne investitorje, saj so nekateri utrpeli tudi precejšnje izgube na borzi. Ljudje kupijo stanovanja in jih potem oddajajo v najem študentom, državnim uslužbencem, zdravstvenikom«, razlaga Sardelli.