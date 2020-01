Profesorja aretirali zaradi spolnih odnosov z mladoletnico

Preiskava, v okviru katere so karabinjerji aretirali profesorja na eni izmed tržiških nižjih srednjih šol zaradi spolne zlorabe 15-letnice, se je začela na podlagi novih predpisov proti nasilju nad ženskami, ki so stopili v veljavo med lanskim poletjem s ciljem čim hitrejšega ukrepanja v tovrstnih primerih. Preiskovalci so ugotovili, da je bil moški profesor mladoletnice, ko je obiskovala nižjo srednjo šolo. Ko je začela obiskovati višjo srednjo šolo, ji je dajal inštrukcije na domu, ne da bi to vedeli njeni starši. Ker je imela več kot 14 let, naj bi bil moški prepričan, da naj bi bili spolni odnosi z njo »dovoljeni«, medtem ko je v resnici kršil člen 609c kazenskega zakonika, ki spolne odnose med učiteljem oz. vzgojiteljem in mladoletno osebo pod 16. letom obravnava kot kaznivo dejanje, tudi če mladoletnica oz. mladoletnik privoli v spolni odnos. Profesor naj bi imel 44 let in naj bi bil poročen; pred preiskovalci naj bi se zagovarjal, da je mladoletnica privolila v spolne odnose, čeprav je med njima celih 29 let razlike. Na goriškem sodišču so v prejšnjih dneh preklicali hišni pripor, moškemu pa so izdali prepoved približevanja mladoletnici.

