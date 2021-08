Promet na avtocesti bo zelo gost

Podjetje Autovie venete med prihajajočim vikendom pričakuje zelo gost promet na vseh svojih avtocestah, po katerih naj bi se samo jutri peljalo okrog 200.000 avtomobilov. Prejšnji teden so skupno našteli 186.000 avtomobilov, kar je za štiri odstotke več kot leta 2019.

Iz podjetja Autovie venete opozarjajo, da je med dopustniškimi konicami promet v zadnjih letih zelo gost ne samo ob sobotah, temveč že ob četrtkih in petkih. V soboto bo okrepljeno število uslužbencev podjetja Autovie venete na delu pri Moščenicah in tudi v Vilešu, saj mnogi turisti potujejo proti Vzhodu skozi goriško pokrajino in Vipavsko dolino. Več vozil avtovlečne službe bo v stanju pripravljenosti že v kraju San Stino di Livenza, v Latisani in San Giorgiu, osebje podjetja Autovie venete bo za usmerjanje avtomobilov skrbelo tudi v Vilešu in še zlasti pri Moščenicah. Skupno bo v soboto v službi 180 delavcev podjetja Autovie venete.

Promet bo predvidoma zelo gost tudi v nedeljo. Ker številni turisti zapuščajo avtocesto v Vilešu in Redipulji, da bi se izognili čakanju pri Moščenicah, bodo v soboto zelo obremenjene s prometom tudi ceste na Tržiškem.