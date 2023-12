Prometna nesreča pri Sovodnjah

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali na državni oz. deželni cesti št. 55 v sovodenjski občini, kjer je voznik avtomobila izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Mimoidoči vozniki so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Pred prihodom reševalcev je uspel sam izstopiti iz razbitin. Na kraju so mu nudili potrebno oskrbo, odklonil pa je prevoz v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.