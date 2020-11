»Prometne revolucije« pred januarjem ne bo

Tveganje, da bi se pripravljalna dela za spremembo prometnega režima v goriškem mestnem središču zavlekla v drugo polovico decembra, je bilo preveliko. Zato se je goriški župan Rodolfo Ziberna odločil, da bodo večkrat napovedano uvedbo enosmernega prometa po Korzu Italia preložili na januar, ko bodo prazniki mimo in morebitne prometne nevšečnosti ne bodo še dodatno ovirale dela trgovcev, ki tako ali drugače ne doživljajo lahkih časov.

Odločitev je padla po srečanju z osebjem pristojnih uradov, ki je županu predstavilo časovnico del za namestitev novih talnih označb in prometnih znakov. »Če bi se dela začela v ponedeljek, bi predvidoma trajala do 8. decembra, že nekaj dni slabega vremena pa bi lahko privedlo do zamud. Ker ne želimo ustvarjati dodatnih preglavic trgovcem, bomo spremembo prometne ureditve preložili na januar, pojasnjuje Ziberna.