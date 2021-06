Promocija šolskega botaničnega vrta tudi po spletu

Jeseni leta 1997 je okoli stavb, ki sestavljajo slovensko višješolsko središče v Puccinijevi ulici v Gorici, začel nastajati botanični vrt. Skoraj štiriindvajset let kasneje je vrt dobil tudi svojo spletno stran, preko katere ga lahko kdorkoli pobliže spozna.Dijaki tretjega razreda znanstvenega liceja Simona Gregorčiča so v okviru izmenjave šola - delo pod mentorstvom profesorja informatike Paola Posillipa pripravili in objavili spletno stran, v celoti posvečeno šolskemu botaničnemu vrtu. Povezavo do nove spletne strani je mogoče najti na uradni spletni strani liceja Trubar-Gregorčič. Med poukom informatike so se dijaki naučili HTML-ja, temeljnega jezika za ustvarjanje spletnih strani, in jezika CSS, ki skrbi za sam izgled spletnih strani. Ob tem so se naučili tudi osnov t.i. projektnega managementa: od planiranja dejavnosti in opredelitve vlog do vodenja projekta in nadzorovanja stanja izvedbe.