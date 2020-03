Proračun vreden 3,7 milijona evrov

Letošnji proračun doberdobske občine je vreden 3.711.203 evrov. Sprejeli so ga prejšnji teden na enem izmed verjetno najkrajših zasedanj občinskega sveta doslej: »sejali« so le nekaj več kot deset minut. Občinski svetniki so pohiteli z delom zaradi izrednih razmer, ki veljajo zaradi koronavirusa. Župan Fabio Vizintin se za sodelovanje na daljavo še zlasti zahvaljuje Listi za Doberdob, ki se je odrekla razpravi pred glasovanji za posamezne točke; skupno jih je bilo na dnevnem redu šest. Med zasedanjem so med drugim potrdil dosedanji količnik davka Irpef, medtem ko so odložili glasovanje o davkih Imu in Tari, za katera veljajo nova zakonska določila, ki bodo v prihodnje spremenjena zaradi težav, povezanih s koronavirusom.Med zasedanjem so z glasovi večine odobrili letošnji proračun, medtem ko se je Lista za Doberdob vzdržala. V proračunu so na področju javnih del predvideni izgradnja steze okrog Doberdobskega jezera, sanacija paludarija, energetska prekvalifikacija občinske telovadnice, utrditev skalnatih sten nad cesto nad Doberdobskim jezerom, prilagoditev poslopja vrtca novim protipotresnim normam, izvedba projekta Lighting Solutions in obnova javne razsvetljave v nekaterih ulicah.