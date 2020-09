Prosijo za spoštovanje zasebnosti družine

»Družino malega Stefana Borghesa vodi želja, da bi se tragedije, kot je tista, ki jo je doletela, ne ponovile. Nadejajo se, da bi preventiva in zagotavljanje varnosti v javnih in zasebnih prostorih postali stalna praksa. Stefanovi sorodniki se zahvaljuje goriškemu tožilstvu, posebej državni tožilki Ilarii Iozzi, za vse to, kar je naredila doslej, ter zagotavljajo pripravljenost na sodelovanje v nadaljevanju kazenskega postopka, ki je v teku. Svojo hvaležnost izražajo tudi policistom goriškega mobilnega oddelka in vsem Goričanom, ki so jim v zelo bolečih dneh izrazili solidarnost.«

Tako pravi Salvatore Spitaleri, ki so ga starši Stefana Borghesa imenovali za svojega odvetnika, potem ko je njun 13-letni sin 22. julija padel v star vodnjak v parku Coronini Cronberg v Gorici. Po njegovi tragični smrti je goriško tožilstvo uvedlo preiskavo zaradi suma uboja iz malomarnosti; Stefanova oče in mati, Roberto in Daniela Borghes, se preiskovalcem zahvaljujeta za dosedanje delo, obenem pa prosita javnost za diskretnost.