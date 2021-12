Proste sobote in pouk z delavnicami vabijo v slovensko višješolsko središče

Bodo dinamični pouk z delavnicami in proste sobote zmagovalne karte drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Gorici? O tem bodo odločali vpisi v januarju, sicer so zaenkrat odzivi pozitivni, dijaki in profesorji so navdušeni, medtem ko ravnateljici upata, da bodo prepričali čim več učencev tretjih razredov prvostopenjskih srednjih šol, ki v tem obdobju izbirajo svoje nadaljnje šolanje. V petek je v slovenskem višješolskem centru v Ulici Puccini potekal dan odprtih vrat, ki je bil namenjen učencem tretjih razredov srednje šole in njihovim staršem, da pobliže spoznajo višje srednje šole. Novost, na katero letos stavijo tako licejske kot tehnične smeri, je gotovo sobota kot pouka prost dan. Skrajšani teden so z letošnjim šolskim letom uvedli na vseh šestih smereh, v nadomestilo pa morajo dijaki obiskovati različne delavnice in obšolske dejavnosti, ki žanjejo velik uspeh.

Na licejih Gregorčič in Trubar so v petek predstavili botanični krožek, delavnici vitezov oz. srednjeveškega plesa in delavnico šolskega glasila, kjer se posvečajo tako pisanju šolskih časopisov kot spoznavanju družbenih omrežij, predvsem Instagrama in Facebooka, kjer redno objavljajo fotografije. Profesorji so bili na razpolago tudi za dodatne informacije o predmetniku in poteku pouka na humanističnem, znanstvenem in klasičnem liceju.

Na tehniških zavodih Zois in Vega je bodoče dijake in njihove starše najprej sprejela ravnateljica Mara Petaros, ki jim je opisala šolske smeri in predmetnik. Dijaki so v sodelovanju s profesorji za bodoče dijake pripravili različne delavnice na temo predmetov, ki so značilni za vsako smer: na smeri za upravo, finance in marketing zavoda Zois so tako imeli delavnico iz prava, gospodarskega poslovanja in politične ekonomije, na turistični smeri pa delavnico jezikov, prava in gospodarstva ter zemljepisa in zgodovine. Dijaki tehniškega zavoda za informatiko in telekomunikacije Jurija Vege so tretješolce in njihove starše pospremili po laboratorijih informatike in elektronike, kjer so jim predstavili različne programe, ki jih uporabljajo pri programiranju.