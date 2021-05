Prostost so odvzeli petim osebam

Torkove racije, ki so jih novogoriški kriminalisti in policisti izvedli na več koncih Nove Gorice in okolice v sodelovanju z s kolegi iz drugih policijskih uprav in generalne policijske uprave, še vedno odmevajo v javnosti. Enega osumljenca so policisti prijeli pri maketi na Bevkovem trgu, drugega pa na Rejčevi ulici v Okrepčevalnici Minutka.

Iz novogoriške policijske uprave so v zvezi z »zaključno akcijo dlje časa trajajoče kriminalistične preiskave s področja prepovedanih drog« razkrili nekaj več podrobnosti. Na podlagi sodnih odredb so kriminalisti in policisti opravili sedem hišnih in sedem osebnih preiskav na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave, kjer so iskali dokaze o kaznivih dejanjih v zvezi z drogami. Petim osebam je bila odvzeta prostost, zoper njih je bilo odrejeno policijsko pridržanje. Danes so kriminalisti in policisti vse pridržane osumljence s kazensko ovadbo privedli in izročili preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v novi Gorici v nadaljnji postopek.