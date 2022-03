Prostovoljci v stanju pripravljenosti

Zaradi velike požarne ogroženosti so prostovoljci civilne zaščite v stanju pripravljenosti, kar še posebej velja za ekipe iz okoliša Kras-Soča. V Doberdobu in sosednjih občinah so že začeli izvajati požarne straže; prostovoljci so se po besedah koordinatorja doberdobske ekipe civilne zaščite Mateja Ferfoglie tako organizirali, da je nekaj ekip vseskozi prisotnih na terenu, kar zagotavlja takojšnjo intervencijo v primeru vnetja požara.

V Sloveniji so veliko požarno ogroženost naravnega okolja razglasili prejšnji ponedeljek. Poleg požiganja in odmetavanja gorečih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, je prepovedano tudi izvajanje aktivnosti, ki pomenijo požarno nevarnost: v naravnem okolju je prepovedano prižigati ogenj in kuriti kresove; zunaj pozidanih površin ni dovoljena uporaba predmetov in naprav, ki lahko povzročijo požar. Prepovedani so tudi ognjemeti.Podobne prepovedi so prejšnji petek stopile v veljavo tudi v Furlaniji - Julijski krajini. »Čeprav je v Furlaniji - Julijski krajini padavinski primanjkljaj manj hud kot v drugih alpskih deželah, je dolgotrajno pomanjkanje padavin – nazadnje je deževalo 15. oz. 16. februarja – tudi pri nas povzročilo hudo sušo, zaradi katere je vegetacija zelo suha; posledično je tudi požarna nevarnost vse večja,« poudarja deželni odbornik Stefano Zannier in opozarja, da je prižiganje ognja v naravi strogo prepovedano. Pomlad je običajno čas, ko marsikdo zakuri obrezano suho vejevje; če se bo tudi letos tako odločil, bo tvegal visoko globo, saj poleg civilne zaščite protipožarne aktivnosti izvajajo tudi gozdni policisti. Zannier vabi vse prebivalce Furlanije - Julijske krajine k sodelovanju; ob upoštevanju prepovedi prižiganja ognja v naravi jih poziva, naj v primeru, da opazijo požar ali dim, takoj obvestijo deželno operacijsko središče civilne zaščite (tel. 800-500-300) oz. naj zavrtijo interventno številko 112.