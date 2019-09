Prva trgatev za reprezentančno vino

V Števerjanu so včeraj prvič trgali grozdje za reprezentančno vino, ki ga bo v prihodnje občina uporabljala kot protokolarno darilo. Udeleženci so se zbrali pred občino, od koder so se v sprevodu odpravili na kmetijo Muzic na Križišču, kjer so poskrbeli za pravi ljudski praznik v znamenju glasbe in dobre volje. Za »prešo« se je zvrstila tudi županja Franca Padovan, ki je izredno zadovoljna nad odzivom domačinov. »Svoje grozdje je za reprezentančno vino prispevalo 49 kmetov,« pravi županja.

Prvo reprezentančno vino bodo predstavili javnosti na Likofu, ki bo junija prihodnjega leta. Za letošnje vino so uporabili tri avtohtone bele sorte grozdja - furlanski tokaj, rebulo in malvazijo.