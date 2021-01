Prva v letu 2021 je bila Olimpia

Leto 2020 so v tržiški porodnišnici pozdravili z rojstvom treh malčkov, novo leto 2021 pa je prineslo vsaj eno rojstvo. Na silvestrski dan, v četrtek, so se rodili deček in dve deklici. Mali Mattia Romanut se je rodil mami Giulii Clemente iz Škocjana ob Soči. Tujima državljanoma, za katera niso znani drugi podatki, se je rodila deklica. Zadnja dojenčica v letu 2020 v Tržiču pa je bila mala Adele Zorat Pasin. Rodila se je družini iz Fiumicella.

Prav tako iz Fiumicella je tudi prva novorojenka v tržiški porodnišnici v letu 2021: malo Olimpio sta dočakala mama Ambra Milocco in oče Alessandro Brach. Zaradi korona ukrepov naša fotografinja žal ni mogla fotografirati novorojenčkov, saj je dostop v bolnišnico omejen. Za primerjavo se je 31. decembra 2019 v tržiški porodnišnici rodilo pet dojenčkov, trije fantki in dve deklici. Na prvi dan leta 2020 pa se v Tržiču ni rodil noben otrok.