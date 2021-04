Prva žrtev v Števerjanu

Furlanija - Julijska krajina je od 15. marca »rdeča«. Kljub ostrejšim prepovedim premikanja in zaprtju šol je v doberdobski, sovodenjski in števerjanski občini prišlo do rahlega porasta števila okužb, medtem ko je v drugih krajih po deželi njihovo število večinoma upadlo, tako da naj bi se deželi s prihodnjim tednom obetala sprememba barve iz rdeče v oranžno. »V Števerjanu so trenutno okužene tri družine,« nam je povedala števerjanska županja Franca Padovan in opozorila, da so pred dnevi zabeležili prvo žrtev covida-19 v občini; umrl je starejši moški z raznimi pridruženimi boleznimi. Hospitalizacijo je v prejšnjih tednih potrebovala še ena oseba, ki je zatem okrevala in zapustila bolnišnico.

V sovodenjski občini imajo deset okuženih občanov, sedem jih je v karanteni; tik pred petnajstim marcem so bili v Sovodnjah okuženi štirje občani, še nekaj tednov prej niso imeli niti ene okužbe. Župan Luca Pisk pojasnjuje, da je zdravstveno stanje okuženih dobro; nekateri izmed njih so že skoraj okrevali, za druge se bo konec tedna zaključilo obdobje izolacije. V Doberdobu je trenutno okuženih sedemnajst občanov, deset jih je karanteni. Pred »pordečitvijo« dežele so se v Doberdobu soočali z desetimi okužbami, imeli so tudi sedem občanov v karanteni.

Iz podatkov civilne zaščite izhaja, da so od začetka pandemije doslej v sovodenjski občini imeli eno smrtno žrtev, v doberdobski občini pa dve.