Prvi razredi polni, »osip« minimalen

Prve razrede nižje srednje šole v Gorici in Doberdobu bo prihodnje šolsko leto obiskovalo več učencev kot letos, skupno pa bo na šoli Ivan Trinko manj, v Doberdobu pa več otrok kot zdaj. V Gorici bo skupno število učencev predvidoma za petnajst nižje kot zdajšnje (v tekočem šolskem letu jih je 214, septembra jih bo 199), v Doberdobu pa bo razlika minimalna, saj je otrok letos 98, prihodnje leto pa jih bo 100.

»V Gorici bomo v novem šolskem letu izgubili eno sekcijo. Letošnji tretji razred ima namreč kar štiri paralelke, medtem ko bo od septembra v prvem razredu “le” 74 otrok, kar zadošča za tri paralelke,« pravi ravnateljica Večstopenjske šole Gorica, Elisabetta Kovic. Skupno je petošolcev na osnovnih šolah goriškega ravnateljstva 68. Od teh se jih je kar 60 odločilo za nadaljevanje šolanja na nižji srednji šoli Ivan Trinko. V Doberdobu pa so razmere nekoliko drugačne. Prvi razred nižje šole bo obiskovalo 39 učencev, eden več kot letos. Številke, tudi v primerjavi s predlani, ko je bilo v prvem razredu 27 otrok, kažejo vsekakor na porast, vsaj kar se tiče zadnjih treh šolskih let. Podatki o prehodu z osnovnih na nižjo srednjo šolo so tudi v Doberdobu precej pozitivni. »Do začetka šolskega leta upamo, da bomo še koga prepričali za vpis v Doberdob,« se nadeja ravnateljica Sonja Klanjšček.