Prvomajska budnica prvi nastop po petnajstih mesecih

Počastitev prvega maja je bila posebno doživeta v Doberdobu, kjer je v soboto ob 6. uri zjutraj pihalni orkester Kras poskrbel za budnico. Tudi doberdobski godbeniki so upoštevali varnostna priporočila, tako da so igrali v statični obliki samo na določenih točkah v vasi; med premikanjem iz kraja v kraj in tudi med igranjem so se držali varnostne razdalje. Godbeniki so po vasi igrali Internacionalo, Delavsko himno in koračnico San Carlo; nastop jih je navdušil, saj so po petnajstih mesecih prvič spet zaigrali skupaj. Nazadnje so nastopili na Kraškem pustu na Opčinah februarja 2020. Kmalu zatem je sledila prekinitev dejavnosti zaradi izbruha pandemije. Prvega maja lani so se odpovedali nastopu po vaških ulicah, kar se je godbi od svoje ustanovitve leta 1913 doslej zgodilo le med svetovnima vojnama. Lani so nastop v živo nadomestili z glasbo iz zvočnikov, ki so jo predvajali po vasi s pomočjo vozila domače civilne zaščite. Prihodnji petek bodo ponovno začeli z vajami, in sicer na prostem. Na vaje so povabili tudi nekaj mladih gojencev, ki že več let obiskujejo doberdobsko godbeniško šolo.