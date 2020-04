Prvomajsko slavje odpade, izobesili bodo zastave

Zaradi koronavirusa odpadajo tudi številne prireditve, ki so del naše tradicije in dojemanja zgodovinskih dogodkov. Med te nedvomno spada prvomajski praznik v Števerjanu, ki ga že vsa povojna leta uspešno pripravlja Kulturno društvo Briški grič. Nekoč je praznovanje potekalo na Dvoru, zadnja leta pa na prav tako gostoljubnem prireditvenem prostoru na Bukovju. Gre za dogodek, ki v Števerjan vsako leto prikliče veliko ljudi in v sebi nosi globoko sporočilnost: v prvi vrsti gre za obeleževanje mednarodnega praznika dela ter spomin na NOB in osvoboditev izpod nacifašizma, gre pa tudi trenutek srečevanja med znanci in prijatelji. V pestro ponudbo prizadevnih gostiteljev vedno sodijo tako kulturni kot razvedrilni dogodki, ki privabijo ljudi od blizu in daleč.Letošnjega prvomajskega slavja v Štaverjanu pa zaradi izrednih razmer žal ne bo.

Ker so osebni stiki onemogočeni, smo se po telefonu pogovorili s predstavniki društva Briški grič, ki so nam z nemajhno grenkobo pojasnili, da so bili pač primorani odpovedati praznik, ki so ga tudi letos zelo vestno in marljivo pripravljali. Ob letošnjem prvem maju so nameravali kot večkrat v preteklosti ponuditi tudi dogodek za ljubitelje dolgih pohodov, in sicer v počastitev 75. obletnice konca 2. svetovne vojne in zloma nacifašizma. Pripravljali so dolg, celodnevni pohod z jutranjim startom v Tržiču, med katerim bi pohodniki obiskali vse naše vasi in se ustavili ob vseh spomenikih NOB. Tam bi položili šopek cvetja, pri nekaterih pa bi priredili tudi krajše kulturne točke. Pohod bi se zaključil v popoldanskih urah na Bukovju, kjer bi bil na sporedu kulturni program s priložnostnim recitalom, nastopom združenih moških pevskih zborov in slavnostnim govorom ugledne politične osebnosti. Sledil naj bi nastop ansambla in seveda ples, žal pa bo – vsaj zaenkrat – vse ostalo le pri zamislih. Če bodo razmere to dovoljevale, bodo pohod in proslavo priredili konec septembra in s tem na najlepši način začeli novo sezono.

Pri Briškem griču pa nočejo, da bi prvi maj šel kar tako mimo. Zato se obračajo na domačine in na širšo javnost s pozivom, naj na praznični dan izobesijo na svoja okna rdečo zastavo, simbol dela in simbol odpora. Bolj podrobna navodila bodo sporočili prihodnje dni.