Prvomajsko ulico bodo zaprli

Zaradi gradnje novega kanalizacijskega omrežja bodo predvidoma v ponedeljek, 19. avgusta, zaprli za prehod vseh vozil Prvomajsko ulico v Sovodnjah med telovadnico in ulico Potok. Odločitev je padla po ugotovitvi, da ni fizičnih, tehničnih in varnostnih pogojev za izmenični enosmerni promet, saj se vse faze gradnje odvijajo na sredini cestišča. Gradbišče se bo potem pomikalo proti Gorici, pri čemer predvidevajo tri odseke zapore oz. gradnje. Prehod v vsakem primeru ne bo možen do zaključka del pri Škrljah oz. do meje z občino Gorica.

Za gradbena dela je odgovorno podjetje Irisacqua.